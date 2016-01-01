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لماذا تنتهي أسماء لاعبي كرواتيا بـ "إيتش"؟
 
 
 
 
 
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١٣ تموز ٢٠١٨
 
تألق المنتخب الكرواتي في مونديال روسيا حتى أصبح حديث العالم أجمع، إلا أن التساؤل الذي دار لدى كثير من المتابعين هو سبب انتهاء أسماء غالبية اللاعبين بالمقطع "يتش" كما هو الحال في أسماء نجومه مودريتش وراكيتيتش ومانزوكيتش وغيرهم.
والإجابة على هذا التساؤل بسيطة، فبحسب اللغة الكرواتية فإن انتهاء الاسم بالمقطع إيتش أو ić، يتعلق بالانتساب للاسم الأول للوالد، وهو تقليد جرى العرف عليه.

فعلى سبيل المثال، راكيتتش، تعني ابن راكيت، ومودريتش، يعني ابن مودري، وهكذا.

وقد تم دمج هذا المقطع مع اسم أو مهنة الوالدين (الذكور عادة) لإنشاء ما يُعرف باسم اللقب العائلي.

وإضافة إلى لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش يضم المنتخب الكرواتي مانزوكيتش وريبيتش وكوفازيتش وبيريزيتش وكراماريتش وبروزوفيتش ويدربه زلاتكو داليتش.

وتأهل المنتخب الكرواتي إلى المباراة النهائية لمونديال روسيا في مواجهة فرنسا، وقبل ذلك أطاح بالبلد المضيف وقبلها الدنمارك، وفي دور المجموعات سحق الأرجنتين بثلاثية وفاز على آيسلندا ونيجيريا.
المصدر : skynews
 
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