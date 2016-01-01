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اعتقال رئيس وزراء سابق
 
 
 
 
 
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١٣ تموز ٢٠١٨
 
اعتقلت السلطات الباكستانية رئيس الوزراء السابق نواز شريف اثر عودته الى بلاده حيث يواجه حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بتهم الفساد، وذلك قبل الانتخابات التي يشوبها التوتر.

وجاء في بيان لادارة مدينة اسلام اباد ان سلطات مكافحة الفساد "اعتقلت" شريف وابنته مريم ونقلتهما إلى إسلام اباد، بعدما كانا وصلا جوا الى لاهور، بحسب البيان.
 
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