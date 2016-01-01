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واشنطن تتهم 12 جاسوساً روسياً باختراق انتخابات 2016
 
 
 
 
 
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١٣ تموز ٢٠١٨
 
قالت وزارة العدل الأميركية، إن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت اتهامات، اليوم الجمعة، إلى 12 ضابطا في المخابرات الروسية فيما يتعلق باختراق شبكات كمبيوتر لهيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية للرئاسة في 2016 وللحزب الديمقراطي.

وصرح نائب وزير العدل الأميركي رود روزينشتاين، الجمعة، أنه تم توجيه التهم إلى 12 عنصر استخبارات روسياً بقرصنة الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات الأميركية في 2016.

ووضع قائمة الاتهامات المحقق الخاص روبرت مولر، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) السابق الذي يحقق في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأخيرة.
 
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