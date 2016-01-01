اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انها "ستقوم بمباشرة عملية اصلاح العطل في الخط الرئيسي لمشروع ري صيدا - جزين النموذجي، والذي ادى الى توقف مياه الري لعدد من البلدات فور ورود موافقة المديرية الاقليمية في الجنوب التابعة لوزارة الاشغال".