العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
المجلس الاسلامي الشيعي تقدم بشكوى ضد تلفزيون الجديد والمخرج شربل خليل
اعتقال رئيس وزراء سابق
البعريني خلال جولة في عكار: تشكيل الحكومة يريح الأجواء ويعيد الأمل بحل ملفات الحرمان
لقب كأس العالم.. مفارقة مذهلة قد تتكرر للمرة الرابعة
التحالف العربي: الحوثيون يمنعون دخول سفينة وقود إلى الحديدة
متظاهرون عراقيون يقتحمون مطار النجف ويوقفون حركة الطيران
مصلحة نهر الليطاني: المباشرة باصلاح العطل في الخط الرئيسي لمشروع ري صيدا جزين النموذجي
الراعي من إهدن: السياسة تحتاج إلى قيم روحية وأخلاقية وتأليف الحكومة المعتمد يناقض المعايير الدستورية
باسم السبع: لم ولن أكون بديلاً لأي شخص
الغانم من بيت الوسط: لا يمكن أن نرفض أي دعم للبنان
الحريري يُفاجئ ميسا رعد في منزلها... والأخيرة تكشف للـ LBCI ماذا دار بينهما
واشنطن تتهم 12 جاسوساً روسياً باختراق انتخابات 2016
تركيا تنهي العمل بحالة الطوارىء في 18 تموز
شاكيرا زارت محمية أرز تنورين: كأنني أنا شجرة الأرز في كولومبيا
تدابير سير في نفق سليم سلام ليل الإثنين الثلاثاء
كيف ردّ ضاهر على ميريام سكاف؟
صحيفة أرجنتينية تكشف فعائل ميسي في المنتخب
المزارعون يقطعون الطريق العام في المرج البقاعية ويطالبون بالتعويض
ميريام سكاف: لا دور لعقيص والضاهر في إنجاز المبنى الجامعي الموحد في كسارة
كنعان: أداء "الاشتراكي" تجاهنا غير مقبول
الأمن العام يختتم دورة "تقنيات توقيف أشخاص خطيرين"
حلول تنقذ قطاع الكهرباء في أقلّ من عام!
رياح الإيجابيّة "تلفح" التأليف... ومسودة جديدة قريباً
مناورات عسكرية بين البحرية المصرية والبريطانية
رحيل رونالدو ينعش آمال 4 لاعبين في ريال مدريد
ماي تناقش مع ترامب "ما يمكن فعله بخصوص إيران"
الجيش: دهم منازل في برج البراجنة وتوقيف مطلوبين
الكرملين: بوتين سيلتقي عباس وماكرون وأمير قطر
هل ينتقل كنعان من لجنة المال إلى "جنّة" الحكومة؟
وزير الخارجية الألماني: لم نشعر بالترهيب بعد حديث ترامب
الجمعة في ١٣ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
10:32 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
لبنان
مصلحة نهر الليطاني: المباشرة باصلاح العطل في الخط الرئيسي لمشروع ري صيدا جزين النموذجي
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
١٣ تموز ٢٠١٨
اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انها "ستقوم بمباشرة عملية اصلاح العطل في الخط الرئيسي لمشروع ري صيدا - جزين النموذجي، والذي ادى الى توقف مياه الري لعدد من البلدات فور ورود موافقة المديرية الاقليمية في الجنوب التابعة لوزارة الاشغال".
المصدر :
وطنية
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
١٣ تموز ٢٠١٨
- الراعي من إهدن: السياسة تحتاج إلى قيم روحية وأخلاقية
»
١٣ تموز ٢٠١٨
- كيف ردّ ضاهر على ميريام سكاف؟
»
١٣ تموز ٢٠١٨
- المزارعون يقطعون الطريق العام في المرج البقاعية
»
١٣ تموز ٢٠١٨
- ميريام سكاف: لا دور لعقيص والضاهر في إنجاز المبنى
»
١٣ تموز ٢٠١٨
- رياح الإيجابيّة "تلفح" التأليف... ومسودة جديدة قريباً
»
١٣ تموز ٢٠١٨
- هل ينتقل كنعان من لجنة المال إلى "جنّة" الحكومة؟
»
١٣ تموز ٢٠١٨
- "تفاهم معراب" وعرّاباه إلى بعبدا... و"كلّو بيتظبّط"
»
١٣ تموز ٢٠١٨
- المنلا في منتدى الاقتصاد: "سيدر" مظلة دولية لحماية
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا