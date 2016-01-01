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مصلحة نهر الليطاني: المباشرة باصلاح العطل في الخط الرئيسي لمشروع ري صيدا جزين النموذجي
 
 
 
 
 
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١٣ تموز ٢٠١٨
 
اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انها "ستقوم بمباشرة عملية اصلاح العطل في الخط الرئيسي لمشروع ري صيدا - جزين النموذجي، والذي ادى الى توقف مياه الري لعدد من البلدات فور ورود موافقة المديرية الاقليمية في الجنوب التابعة لوزارة الاشغال".
المصدر : وطنية
 
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