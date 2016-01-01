اعلن ابراهيم كالين المتحدث باسم رئيس تركيا رجب اردوغان ان حال الطوارىء السارية في البلاد منذ منتصف تموز 2016 اثر محاولة انقلابية، لن يتم تمديدها بعد مساء 18 تموز الحالي.



وصرح المتحدث بعد اجتماع مجلس الوزراء "ينتهي سريان حالة الطوارىء القائمة حاليا مساء 18 تموز ولا يريد رئيسنا تمديدها" موضحا مع ذلك انه يمكن فرضها مجددا "في حالات استثنائية".