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ميريام سكاف: لا دور لعقيص والضاهر في إنجاز المبنى الجامعي الموحد في كسارة
 
 
 
 
 
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١٣ تموز ٢٠١٨
 
كشفت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف حقيقة أرض المبنى الجامعي الموحد في كسارة - البقاع، داعية النائبين جورج عقيص وميشال الضاهر الى "وقف النزاع بينهما لانه بكل بساطة لا شأن ولا دور لهما في هذا الانجاز، وهما ينسبان اليهما بطولات وهمية".


وقالت سكاف: "نسمع عن عمليات السطو، عن الاحتيال ووضع اليد، عن المصادرة وادعاء البطولات، لكننا لم نتوقع مرة ان يصل عدم الحياء الى مثل هذه الدرجة في هذا البلد. ولم نتوقع كذلك أن يكون الكذب على الناس أساسا للمشاريع التنموية".


واضافت: "لو ان النائبين السعيدين راجعا الأرشيف لما وقعا في الحرج ولا كانت نسبت اليهما افكار وانجازات ليست لهما، ولكانا ادركا من دون اي مرشد سياحي ان هذه الارض هبة للدولة لتشييد بناء جامعي موحد في كسارة البقاع."
 
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