A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو غدا السبت.



ومن المتوقع أن يبحث الرئيسان الوضع في الشرق الأوسط والمشروعات الثنائية ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.



من جهة أخرى، يتوقع الكرملين أن يُطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس فلاديمير بوتين على نتائج قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة وذلك عندما يجتمع الرئيسان في موسكو يوم الأحد.



وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية للصحفيين إن بوتين وماكرون يعتزمان أيضا بحث القمة المقرر أن تجمع الرئيسين الروسي والأمريكي في هلسنكي.



في سياق آخر، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو سيحضرون مراسم تسليم راية البطولة المقبلة لكأس العالم لكرة القدم لقطر يوم الأحد.



ومن المتوقع أيضا أن يناقش بوتين مع أمير قطر الوضع في الشرق الأوسط في اجتماع منفصل في اليوم نفسه. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر