الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان هل ينتقل كنعان من لجنة المال إلى "جنّة" الحكومة؟ A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال يستعد المجلس النيابي لاستكمال ورشة "مطبخه التشريعي" بانجاز استحقاق رؤساء اللجان في جلسة تُعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلثاء المقبل.



ومع ان خريطة توزّع القوى السياسية على اللجان باتت شبه معلومة كما اشارت "المركزية" امس، بحيث ان مبدأ ابقاء القديم على قدمه سيبقى قائماً باستثناء لجنة الادارة والعدل التي تُعد "ام اللجان" النيابية لجهة دورها في صياغة ودراسة اقتراحات ومشاريع القوانين، اذ ستؤول الى "القوات اللبنانية" بشخص النائب جورج عقيص كَونه النائب الوحيد في المجلس الذي يملك خبرة قانونية وتشريعية لانه قاضي، يبدو ان رياح تشكيل الحكومة ستلفح استحقاق اللجان من خلال استبدال رؤساء لجان بآخرين لانهم سيدخلون الجنّة الحكومية.



وفي السياق، علمت "المركزية" "ان حسابات التشكيل دخلت في صلب مشاورات اللجان، خصوصاً في ما يتعلّق بلجنة المال والموازنة. وعلى ذمّة مصادر مطّلعة، فإن "هناك اجماعاً من قبل معظم الكتل النيابية على ان يبقى النائب ابراهيم كنعان على رأسها وعدم تعيينه وزيراً، لأن اداءه كان ممتازاً، خصوصاً في مراحل دراسة الموازنة بشهادة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.



ويبدو ان تكتل "لبنان القوي" الذي ستكون له "حصّة الاسد" من اللجان كَونه اكبر تكتل نيابي في المجلس، لم يحسم قراره بعد اما بإبقاء كنعان على رأس لجنة المال والموازنة او استبداله بنائب برتقالي آخر، لانه سيدخل جنّة الحكومة. وستشكف الساعات المقبلة الخيط الابيض من الاسود في حسم هذه المسألة.



في المقابل جزمت مصادر نيابية مواكبة لعملية تأليف اللجان وخبيرة في هذا الموضوع ان النائب كنعان باقٍ في رئاسة لجنة المال والموازنة، خصوصاً وانه يحظى بتأييد الرئيس بري وان المرحلة المقبلة تتطلب وجود خبرة كنعان على رأس هذه اللجنة. المصدر : المركزية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر