رفض وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تلميحات بأن برلين قد تكون شعرت بالترهيب بسبب حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفع الإنفاق العسكري وقال إن بلده ستتخذ "قراراتها" السيادية بنفسها.



وأثار ترامب غضبا في قمة حلف شمال الأطلسي التي انعقدت في الأسبوع الحالي في بروكسل بعدما اتهم الأوروبيين باستغلال الإنفاق العسكري الأميركي وقال إن ألمانيا "أسيرة" لروسيا بسبب العلاقات الوثيقة بين البلدين في مجال الطاقة.



وقال ماس لمجلة "دير شبيغل" الألمانية الأسبوعية "لسنا أسرى لروسيا أو أميركا. نحن نتخذ قراراتنا السيادية الحرة بشأن ميزانيتنا وإمدادات الطاقة الخاصة بنا وعلاقاتنا التجارية استنادا

إلى حقائق".