العضوية
ابحث
تسجيل الدخول
إسم المستخدم
كلمة المرور
إنشاء حساب جديد
نسيت كلمة المرور ؟
ثورة الأرز
شهداء ١٤ آذار
أهداف ١٤ آذار
إنجازات ١٤ آذار
أحزاب ١٤ آذار
أخبار
تصريحات
لقاءات
نشاطات
المحكمة
تقارير
تطورات
لبنان
الصحف اليوم
العرب
العالم
إقتصاد
متفرّقات
أمن
خاص
مقابلات
وثائق
كتاب ١٤ آذار
شباب ١٤ آذار
مقالات صحفية
قانون ٠٩
لائحة ١٤ آذار
الدوائر الإنتخابية
متابعات وتطوّرات
النتائج
بيانات
صوتيات
فيديو
ألبوم الصور
استمع مباشرة
العضوية
النشرة الإلكترونية
عيون ١٤ آذار
كاريكاتور
إستطلاعات الرأي
Notifier
روابط
المزارعون يقطعون الطريق العام في المرج البقاعية ويطالبون بالتعويض
ميريام سكاف: لا دور لعقيص والضاهر في إنجاز المبنى الجامعي الموحد في كسارة
كنعان: أداء "الاشتراكي" تجاهنا غير مقبول
الأمن العام يختتم دورة "تقنيات توقيف أشخاص خطيرين"
حلول تنقذ قطاع الكهرباء في أقلّ من عام!
رياح الإيجابيّة "تلفح" التأليف... ومسودة جديدة قريباً
مناورات عسكرية بين البحرية المصرية والبريطانية
رحيل رونالدو ينعش آمال 4 لاعبين في ريال مدريد
ماي تناقش مع ترامب "ما يمكن فعله بخصوص إيران"
الجيش: دهم منازل في برج البراجنة وتوقيف مطلوبين
الكرملين: بوتين سيلتقي عباس وماكرون وأمير قطر
هل ينتقل كنعان من لجنة المال إلى "جنّة" الحكومة؟
وزير الخارجية الألماني: لم نشعر بالترهيب بعد حديث ترامب
"تفاهم معراب" وعرّاباه إلى بعبدا... و"كلّو بيتظبّط"
قائد الجيش استقبل ابوفاعور وعبدالله واسود وعرض مع نصري خوري الاوضاع على الحدود السورية
خوري: إلزام أصحاب المولدات تركيب عددات يصب في مصلحة المواطن
الكرملين: بوتين وماكرون سيبحثان قمتي حلف الأطلسي وهلسنكي
مصر... خروج قطار عن مساره في الجيزة
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ لاعتراض طائرة آتية من سوريا
مقتل 26 داعشيا في غارة على محافظة دير الزور
الريّس : "اللي بيدقّ الباب بدّو يسمع الجواب"
مظاهرات العطش تتواصل بإيران.. قتيل وجرحى في كازرون
عراجي: تأخير التشكيل إساءة للعهد!
واكيم: كنت أتمنى لو ترك الزميل حنكش الناس تعبِّر عن رأيها
المنلا في منتدى الاقتصاد: "سيدر" مظلة دولية لحماية استقرار لبنان
بعد غياب استمر 12 عاما...الفاتيكان سيعيد لبنان الى قائمة الدول التي يمكن الحج اليها
خوري : لن يتم وهم المستهلك بساعات إنقطاع الكهرباء، والعدادات ستوضع في أماكن واضحة
فرنسا تعزز الأمن بمناسبة اليوم الوطني ونهائي المونديال
شقير نقلا عن بري: الحكومة ستولد قريبا
بكاسيني: الحريري لن ييأس أو يتراجع أو يعتزل
الجمعة في ١٣ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
07:02 م
-- إختر حزبك المفضل --
الحزب التقدمي الإشتراكي
حركة اللبنانيين الأرمن الأحرار
حزب الكتائب اللبنانية
تيار المستقبل
حزب الوطنيين الأحرار
حركة اليسار الديموقراطي
حركة التغيير
حزب القوات اللبنانية
حزب الهنشاك الإشتراكي الديموقراطي
حزب الرامغفار
الصفحة الرئيسية
ستديو الأخبار
العالم
الكرملين: بوتين وماكرون سيبحثان قمتي حلف الأطلسي وهلسنكي
A
A
A
أنشر علي فايس بوك
إطبع المقال
إحفظ المقال
أرسل المقال
١٣ تموز ٢٠١٨
قال مسؤول في الكرملين اليوم الجمعة إن الكرملين يتوقع أن يُطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس فلاديمير بوتين على نتائج قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة وذلك عندما يجتمع الرئيسان في موسكو يوم الأحد.
وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية للصحفيين إن بوتين وماكرون يعتزمان أيضا بحث القمة المقرر أن تجمع الرئيسين الروسي والأمريكي في هلسنكي.
ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره الكرواتي في نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الأحد.
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون
مسجلاً
أو
إضغط هنا للتسجيل
تعليقات سابقة
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
أخبار متعلقة
١٣ تموز ٢٠١٨
- ماي تناقش مع ترامب "ما يمكن فعله بخصوص إيران"
»
١٣ تموز ٢٠١٨
- وزير الخارجية الألماني: لم نشعر بالترهيب بعد حديث
»
١٣ تموز ٢٠١٨
- فرنسا تعزز الأمن بمناسبة اليوم الوطني ونهائي
»
١٣ تموز ٢٠١٨
- انفجار يستهدف موكب أحد السياسيين في باكستان...
»
١٣ تموز ٢٠١٨
- الخارجية الصينية: زعماء "بريكس" سيردون على السياسة
»
١٣ تموز ٢٠١٨
- الارجنتين تتهم ولايتي بالتخطيط لاعتداء بوينوس ايرس
»
١٢ تموز ٢٠١٨
- واشنطن تعيد جمع 57 طفلا مهاجرا بأهلهم
»
١٢ تموز ٢٠١٨
- روما تمنع إنزال مهاجرين من على متن سفينة إيطالية
»
جميع الحقوق محفوظة لـ ١٤ آذار
الأرشيف
-
خريطة الموقع
-
إتصل بنا