قال مسؤول في الكرملين اليوم الجمعة إن الكرملين يتوقع أن يُطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس فلاديمير بوتين على نتائج قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة وذلك عندما يجتمع الرئيسان في موسكو يوم الأحد.



وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية للصحفيين إن بوتين وماكرون يعتزمان أيضا بحث القمة المقرر أن تجمع الرئيسين الروسي والأمريكي في هلسنكي.



ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره الكرواتي في نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الأحد.