أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صاروخا لاعتراض طائرة بدون طيار آتية من سوريا اليوم الجمعة، وذلك بعد يومين من إسقاطه طائرة سورية من دون طيار قرب بحيرة طبريا.



ولم يوضح بيان أصدره الجيش الإسرائيلي ما إذا كانت الطائرة التي استهدفها اليوم الجمعة قد سقطت.