أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن نحو 110 آلاف عنصر شرطة ودرك سيُنشرون في فرنسا بمناسبة حلول العيد الوطني ونهائي المونديال الذي يخوضه المنتخب الوطني مع كرواتيا.



وأشار الوزير خلال مؤتمر صحافي الى أن "كل شيء يطبق لكي يتمكن الفرنسيون من عيش لحظات الاحتفال هذه بكل مشاعر الامان رغم اطار التهديد الذي لا يزال قائما على اعلى مستوى"