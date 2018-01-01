نقل رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير عن الرئيس نبيه بري أن الحكومة ستولد قريبا وان هناك حلحلة في عملية تشكيلها.

المصدر : lbc

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