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شقير نقلا عن بري: الحكومة ستولد قريبا
 
 
 
 
 
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١٣ تموز ٢٠١٨
 
نقل رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير عن الرئيس نبيه بري أن الحكومة ستولد قريبا وان هناك حلحلة في عملية تشكيلها.
المصدر : lbc
 
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