A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة تلفزيون "Fox News" أن "أكثر من نصف الأميركيين يدعمون اجتماع الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن أغلبية المشاركين تعتقد أن موسكو ستجني من القمة فوائد أكبر"، مشيراً إلى أنه "هذه النتيجة تجلت حيث أجاب 59 في المئة من المشاركين في الاستطلاع بالإيجاب على سؤال عما إذا كان يتعين على ترامب اللقاء مع بوتين أم لا".



ولفت إلى أنه "بالمقابل، أجاب 33 في المئة من أفراد العينة المستطلعة آراؤها سلبيًا على هذا السؤال، في حين رفض الإجابة عليه 9% من المشاركين في الاستطلاع"، مشيراً إلى أن "الاستطلاع أظهر أن 31 في المئة من العينة يعتقدون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون قادرًا على التوصل إلى اتفاقات أكثر نفعًا لبلاده من ترامب في حين رأى العكس 24% من المشاركين".



ورأى 26 في المئة من عينة الاستطلاع أن الاتفاقات النهائية في القمة المنتظرة ستكون على مستوى واحد من الربح أو الخسارة، ولم يتمكن 16 في المئة من المشاركين من الإجابة على هذا السؤال

المصدر : فوكس نيوز لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر