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بوتين يلتقي البشير قبل نهائي كأس العالم
 
 
 
 
 
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١٣ تموز ٢٠١٨
 
أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع الرئيس السوداني عمر البشير في موسكو قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الأحد.
المصدر : lbc
 
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