أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع الرئيس السوداني عمر البشير في موسكو قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الأحد.

