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انفجار يستهدف موكب أحد السياسيين في باكستان...
 
 
 
 
 
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١٣ تموز ٢٠١٨
 
قتل 4 أشخاص وجرح 39 لدى انفجار دراجة نارية مفخخة عند مرور موكب احد السياسيين في شمال غربي باكستان الجمعة، بحسب ما اعلنت الشرطة، في وقت تستعد البلاد لاجراء انتخابات.

وأشارت الشرطة الى أن التفجير الذي وقع في بلدة بانو شمال غربي باكستان استهدف موكب مرشح "متحدة مجلس العمل" اكرم خان دراني الذي نجا من الهجوم.

وأضاف ضابط الشرطة كريم خان لوكالة فرانس برس "كانت القنبلة مزروعة في دراجة نارية
المصدر : lbc
 
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