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الجراح: سنقدّم خطوط إلى كلّ المواطنين في أي منطقة قبل نهاية الـ2018
 
 
 
 
 
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١٣ تموز ٢٠١٨
 
لفت وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال ​جمال الجراح​ إلى أن 'السنترالات من الـ 94 أنشأها الرئيس الشهيد الحريري لتخدم 15 سنة ومنذ الـ 2009 حتّى الـ 2016 لم يحصل أيّ تطوّر في السنترالات”، مشيراً إلى أنه 'لدينا برنامج يهدف إلى إعادة إحياء ​قطاع الاتصالات​ وتطويره وقد عرضته على رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​”.

وفي مؤتمر صحافي له، أشار الجراح إلى 'أنني أتوقع أن نصل قبل نهاية الـ 2018 أن نتمكّن من تقديم خطوط إلى كلّ المواطنين في أي منطقة”، لافتاً إلى أنه 'كان لدينا شبكة أخجل أن أقول إنّ لدينا شبكة اتصالات في ​لبنان​”، مفيداً بـ”أن مشروع 'الفايبر أوبتيك” يكلّف 300 مليون دولار على مدى 4 سنوات وهو يعيد إلى الدولة 3 أضعاف المبلغ مع نهاية السنة الرابعة”.
 
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