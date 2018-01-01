يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل اجتماعا لهيئة مكتب المجلس.

كما يترأس اجتماعا آخر لكتلة التنمية والتحرير، الثانية من بعد ظهر اليوم نفسه