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الخارجية الصينية: زعماء "بريكس" سيردون على السياسة الحمائية الأميركية
 
 
 
 
 
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١٣ تموز ٢٠١٨
 
أعلن مساعد وزير الخارجية الصيني جان تسون أن زعماء الدول الأعضاء في مجموعة بريكس سيردون بوضوح أثناء قمتهم المقبلة في جوهانسبرغ على تشديد السّياسة​ الحمائية الأميركية، مشيراً إلى أن الأسلوب الأحادي الجانب لممارسة السياسة الحمائية أصبح مؤخرا موضوعا يقلق المجتمع الدولي وشنت ​الولايات المتحدة​ حربا تجارية، الأمر الذي يتناقض مع قواعد القانون الدولي ولن يساعد في حل المشاكل.

ولفت إلى أن موقف دول بريكس في هذه الحالة واضح ويكمن في الدعم الثابت للآليات المتعددة الجوانب للتعاون والتجارة، وكذلك معارضة كل الإجراءات الحمائية الأحادية الجانب، معرباً عن اعتقاده بأن سياسة واشنطن في مجال التجارة الخارجية تمثل خطرا على التطور العالمي.

وقال: أعتقد أنه ستكون هناك بهذا الصدد في القمة المخططة في جوهانسبرغ ب​جنوب أفريقيا​ إشارة واضحة من زعماء دول مجموعة بريكس الذين سيواصلون تمسكهم بطريق الانفتاح وتعزيز التعاون البراغماتي مع بعضهم البعض في مجال ​الاقتصاد​ والتجارة
المصدر : RLL
 
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