الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم ترامب ينشر رسالة "لطيفة جداً" بعثها كيم جونغ اون A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً تفاؤله حيال التقارب مع كوريا الشمالية متخذا امس خطوة دبلوماسية غير مسبوقة بنشره رسالة "لطيفة جدا" بعثها إليه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

وفي الرسالة المؤرخة في السادس من تموز الماضي استخدم الزعيم الكوري الشمالي تعابير مثل عملية "مهمة" و"مثمرة" و"ثقة لا تتزعزع" و"تقدّم تاريخي".

ونشر ترامب الرسالة امس عبر "تويتر" معلّقا عليها بالقول "نسجّل تقدما كبيرا"، وواصفا الرسالة بأنها "لطيفة جدا".

وفي هذه الرسالة طلب الزعيم الكوري الشمالي من ترامب "خطوات ملموسة" لتعزيز الثقة المتبادلة، إذ ان ذلك سيسمح برأيه بإجراء لقاء جديد، بعد القمة التاريخية في 12 حزيران الماضي في سنغافورة بينه وبين الرئيس الأميركي.

وكتب كيم لترامب "لدي كل الثقة بأن إرادة قوية وجهودا صادقة إضافة الى المقاربة الموحدة التي انتهجناها، أنتم وأنا، بهدف فتح آفاق جديدة بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة، ستكون مثمرة".

وأضاف ان "اللقاء الاول معكم سيدي الرئيس والبيان المشترك الذي وقعناه في سنغافورة قبل 24 يوما شكّلا في الواقع بداية عملية مهمة".

وتابع كيم "آمل سيدي الرئيسي بأن يتم تعزيز الثقة الراسخة بكم في العملية المقبلة عبر إجراءات ملموسة. انا واثق بأن التقدم التاريخي في تعزيز العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والولايات المتحدة سيتيح (عقد) لقاء جديد".

وخلال القمة مع ترامب، أكّد كيم التزامه "العمل باتجاه" إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. لكن طرق تنفيذ نزع السلاح النووي لم تُحدد في شكل واضح. كما أن القمة لم تُسفر عن برنامج زمني محدد لتفكيك الترسانة النووية الكورية الشمالية.

وقد كُلّف وزير الخارجية الاميركي بومبيو بالتفاوض على برنامج من أجل التوصل إلى "إخلاء كامل" لشبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

وقال بومبيو إنه أجرى محادثات "بناءة جدا" خلال زيارته لبيونغ يانغ يومي الخامس والسادس من تموز الماضي مع المسؤول الثاني في النظام الكوري الشمالي كيم يونغ شول.

لكن ما ان غادر بومبيو بيونغ يانغ حتى انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الموقف الأميركي "المؤسف للغاية" متهمة واشنطن بانتهاك روحية اتفاق سنغافورة.

وحذر النظام عبر وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأن "الولايات المتحدة ترتكب خطأ قاتلا ان اعتبرت أن كوريا الشمالية ستكون مرغمة على القبول (...) بمطالب تعكس عقلية أشبه بالعصابات".

والرسالة التي بعثها كيم لترامب مؤرّخة في اليوم الذي سبق إطلاق الكوريين الشماليين هذه المواقف المتشددة. لكنّ ترامب قرر أن ينشرها على الرغم من ذلك. المصدر : al jadeed لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر