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قمة الناتو.. "عرض خاص" للأسلحة من ترامب
 
 
 
 
 
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١٣ تموز ٢٠١٨
 
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه مستعد لمساعدة الدول الأصغر في حلف شمال الأطلسي "الناتو" على شراء أسلحة أميركية، في الوقت الذي حثها فيه على زيادة إنفاقها الدفاعي.

وأشار ترامب بعد قمة للحلف، الخميس، إلى أن بعض الدول الأعضاء الأقل ثراء استفسرت خلال اجتماعات القمة في بروكسل عما إذا كان بوسعه مساعدتها على شراء عتاد عسكري أميركي، ولكنه لم يحدد هذه الدول.

وبسؤاله عن الضغوط على الدول ذات الاقتصادات الأضعف قال ترامب في مؤتمر صحفي: "هناك الكثير من الدول الغنية معنا اليوم، لكن هناك دولا ليست بذات الثراء، وقد سألتني هذه الدول هل يمكنها أن تشتري العتاد العسكري وهل لي أن أساعدها. سنقدم لها مساعدة ما".

أضاف ترامب: "لن نمولها لهم ولكننا سنتأكد من أنهم قادرون على سداد ثمنها وأشياء أخرى عديدة تسمح لهم بالشراء لأن الولايات المتحدة تصنع بفارق كبير أفضل عتاد عسكري في العالم (...) أفضل الطائرات وأفضل الصواريخ وأفضل الأسلحة النارية. أفضل كل شيء".

ويروج البيت الأبيض لمبادرة (اشتروا المنتج الأميركي)، التي تهدف للتشجيع على إبرام المزيد من صفقات الأسلحة.

وقد أثارت المبادرة قلقا في أوروبا حيث يرى البعض زيادة مبيعات الأسلحة هدفا أساسيا وراء مطالب ترامب المتكررة لدول حلف شمال الأطلسي بزيادة إنفاقها العسكري
المصدر : skynews
 
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