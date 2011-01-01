الجمعة في ١٣ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 12:12 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الارجنتين تتهم ولايتي بالتخطيط لاعتداء بوينوس ايرس
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٣ تموز ٢٠١٨
 
طلبت الارجنتين من روسيا توقيف وزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي بهدف ترحيله ومحاكمته حول اعتداء بوينوس ايرس في العام 1994، بحسب ما أعلنت وزارة خارجية الارجنتين.

وتقدمت الوزارة بطلب مشابه من الصين حيث من المتوقع ان يصل ولايتي مع الرئيس الحالي حسن روحاني.

وكان ولايتي وزيرا للخارجية عندما وقع الاعتداء على مركز يهودي في بوينوس ايرس والذي أدى الى سقوط 85 قتيلا و300 جريحا في أكثر هجوم دموية في تاريج الارجنتين.

ويتهم القضاء الارجنتيني ولايتي وايرانيين آخرين بالتخطيط للاعتداء.

ويرافق ولايتي روحاني في زيارته الى روسيا والصين بصفته مستشارا خاصا.

ووجهت وزارة خارجية الارجنتين طلب التوقيف الى السلطات الروسية بعد أن أصدره القاضي رودلفو كانيكوبا كورال المكلف التحقيق حول الاعتداء.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ان "الارجنتين تنتظر ردا من السلطات الروسية في اطار معاهدة الترحيل الموقعة بين البلدين".

وخلافا لمتهمين آخرين في القضية، لم تصدر بحق ولايتي أي مذكرة توقيف دولية ولا يمكن المطالبة بترحيله الا في كل مرة يقوم بها بزيارة الى الخارج.

وفي العام 2011، كادت زيارة لوزير الدفاع الايراني آنذاك احمد وحيدي تؤدي الى أزمة دبلوماسية مع الارجنتين التي تطالب بترحيله. واضطرت بوليفيا الى اختصار زيارته بشكل مفاجئ وتقديم اعتذار الى الارجنتين.
المصدر : mtv
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٢ تموز ٢٠١٨ - واشنطن تعيد جمع 57 طفلا مهاجرا بأهلهم »
١٢ تموز ٢٠١٨ - روما تمنع إنزال مهاجرين من على متن سفينة إيطالية »
١٢ تموز ٢٠١٨ - بكين ترفض "محادثات" و"المسدس مصوب الى رأسها"! »
١٢ تموز ٢٠١٨ - الكونغرس.. سعي جمهوري لتصنيف "الإخوان" إرهابيين »
١٢ تموز ٢٠١٨ - الخارجية الأميركية تدعو الحلفاء لقطع التمويل عن ايران »
١٢ تموز ٢٠١٨ - الكرملين: هجمات ترامب على انبوب الغاز نورد ستريم 2 »
١٢ تموز ٢٠١٨ - هذا شرط ترمب حتى "يرضى" عن الناتو! »
١٢ تموز ٢٠١٨ - "رسالة نتانياهو "الصاروخية »