A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال دعا وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو حلفاء بلاده إلى المساعدة في إنجاح العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على إيران.



وقال إن إيران ماضية في بيع الأسلحة بالشرق الأوسط رغم قرارات الأمم المتحدة.



وبحث وزير الخارجية الملف مع مسؤولي 'الناتو” على هامش قمة الحلف، واستبق الاجتماعات بتغريدة أكد فيها على ضرورة قطع جميع مصادر التمويل الذي تستخدمه طهران في 'تمويل الإرهاب والحروب بالوكالة”، حسب قوله.



وكانت واشنطن حددت 4 تشرين الثاني المقبل موعدا لحظر استيراد النفط الإيراني، وأن الحصول عليه بعد هذا التاريخ يعد خرقا للعقوبات الأميركية على إيران.



بدوره، توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ترضخ إيران للشروط الأميركية التي يرى أنها تعامل واشنطن الآن 'باحترام أكثر من أي وقت مضى”، على حد قوله.



يأتي ذلك في وقت مازالت الدول الأوروبية تحاول إنقاذ ما تبقى من الاتفاق النووي، الأمر الذي بات يتطلب من الطرفين خارطة طريق للاستمرار في منع إيران من تطوير برنامجها النووي وتحجيم برنامجها الصاروخي والقضاء على سلوكها الذي يقوض استقرار المنطقة . المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر