يستعدّ نحو ألف نازح سوري من مخيّمات عرسال للعودة إلى القلمون الغربي.



ولهذا الغرض، باشر الأمن العام اللبناني بالتعاون مع بلدية عرسال ولجان المصالحة في مخيّمات النزوح السوري ترتيبات جديدة بفتح جداول الأسماء لتأمين عودتهم، على أن تسلك القافلة، تحت حماية الجيش اللبناني وإشراف الصليب الاحمر اللبناني، نفس الطريق من نقطة التجمّع في وادي حميد باتّجاه جرود عرسال ومعبر الزمراني على الحدود اللبنانية السورية.



وهذه هي المرة الثالثة التي يعود فيها نازحون سوريون خلال أقل من شهر، بعد ابداء رغبة طوعية من أجل عودة 3193 نازح سوري الى بلداتهم بآلياتهم واثاث منازلهم التي نزحوا فيها إلى عرسال.