الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان لقاء الديمان يمهد لمصالحة على أسس جديدة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال نجح لقاء البطريركية المارونية، الذي جمع كلاً من وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي، ممثلا لـ”حزب القوات اللبنانية”، والنائب في 'التيار الوطني الحر” إبراهيم كنعان، في التأكيد على ترسيخ 'المصالحة المسيحية”، مع الإقرار بسقوط 'اتفاق معراب”، لتنطلق بعدها مرحلة جديدة، يكون عنوانها إعادة النظر في العلاقة السياسية بين الطرفين، وخلط أوراق المطالب الوزارية، التي أبدى 'القوات” استعداده للتنازل بشأنها ضمن المنطق.



ووصفت مصادر مطلعة على لقاء الديمان الأجواء بـ”الممتازة” لجهة المصالحة، لكنها غير حاسمة بالنسبة إلى العلاقة السياسية والعقدة المسيحية العالقة بين الطرفين في تأليف الحكومة.



وقالت لـ”الشرق الأوسط”: 'المصالحة غير قابلة للنقاش بالنسبة إلى كل الأطراف، ولا عودة إلى الماضي، أما الاتفاق السياسي فسيكون قيد البحث انطلاقا من قناعة الطرفين، وما نصت عليه أيضا رسالة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي طلب وضع آلية للتواصل عبر لجنة مشتركة، مع تأكيده على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة وتسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري”.



وعلمت 'النهار” ان البطريرك شدد أمام الرياشي وكنعان على استمرار المصالحة وكان مستمعاً الى وجهات نظر كل منهما مبدياً موقفه من ضرورة استمرار المصالحة وعدم تحول التفاهم الى ثنائية في وجه الآخرين. كذلك علمت ان اعلان الديمان سيكون محور مواقف الراعي في الأيام المقبلة وسيطرحه في لقاءات كنسية ومع مسؤولين سياسيين من أجل تكريس ما تم تحقيقه من خلال المصالحة المسيحية حتى الآن والعمل على دفع مسألة تأليف الحكومة.



بدورها، تحدّثت أجواء اللقاء لـ”الجمهورية” عن 'اتفاق على تثبيت المصالحة وتدعيمِها بما حقّقته الى الآن من انتخاب رئيس ميثاقي وإقرار قانون انتخاب جديد حسّن التمثيل المسيحي في المجلس النيابي بأكثر من ٥٣ نائباً بالصوت المسيحي”.



وعلمت 'الجمهورية” أنّ خطواتٍ عملية ستقوم بها بكركي بعد اللقاء تحمل في طيّاتها رعاية آلية عملٍ دائمة بين الحزبين لا تنحصر بالاستحقاقات الموسمية، وتشمل نتائجها الجميع بلا استثناء” لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر