A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكدت مصادر مُطلعة على حراك التأليف لصحيفة "المستقبل" أن الرئيس سعد الحريري يعمل على استكمال مشاوراته مع المكونات السياسية المعنية بالتشكيلة الحكومية تمهيداً لزيارته قصر بعبدا، وسط جهود حثيثة يبذلها في سبيل "ضبط الخطاب السياسي ووقف التصعيد باعتبارها أرضية أساسية للعبور نحو بر التأليف



واختصرت المصادر المشهد السياسي بقولها لـ "المستقبل" إن " التصعيد لا يكاد يخفّ على جبهة إلا ويشتعل على أخرى



وأكدت المصادر "استمرار المراوحة في الأفق الحكومي تحت وطأة عدم إحراز أي خرق في جدار العُقد المطروحة على بساط البحث بين الأفرقاء"



في موازاة ذلك لفتت مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء" إلى ان الكلام المتداول عن تشكيلة حكومية يعمل الرئيس الحريري على تحضيرها تمهيداً لاقتراحها على الرئيس عون هو الأقرب إلى الواقع، وان كانت أكدت بأن الثابت لديها هو اطلاع الرئيس الحريري رئيس الجمهورية على حصيلة مشاوراته



وأوضحت المصادر لـ "اللواء" ان الرئسين عون والحريري سيتبادلان وجهات النظر حول الملف الحكومي والعقد التي لا تزال قائمة وتحول دون ولادة الحكومة. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر