الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم واشنطن تعيد جمع 57 طفلا مهاجرا بأهلهم A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اعادت السلطات الاميركية جمع 57 طفلا دون الخامسة من العمر باهلهم الذين عبروا الحدود بصورة غير مشروعة لكن لا يزال حوالى اربعين من الفئة العمرية نفسها مفصولين عن ذويهم بعد انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة كما اعلن البيت الابيض.



وتعرضت الحكومة لانتقادات في الولايات المتحدة والخارج لفصل الاطفال عن اهلهم الذين عبروا الحدود مع المكسيك.



ويتعرض الرئيس الاميركي لضغوط منذ اسابيع لاعادة جمع بين الفين الى ثلاثة آلاف طفل باهلهم في اطار سياسة "عدم التساهل" التي يطبقها في مجال الهجرة.



وامر قاض السلطات باعادة جمع كل الاطفال دون الخامسة مع اهلهم بحلول العاشر من تموز الا ان قاضيا مدد المهلة.



لكن 57 طفلا فقط في هذه الفئة العمرية جمعوا باهلهم من اصل 100 وثلاثة اطفال صباح الخميس بحسب تعداد لدائرة الامن الداخلي ووزارة الصحة.



واوضحت الدائرة ان ذلك "لا ينطبق" على الاطفال الـ46 الآخرين بسبب القلق الكبير المتعلق بالاوصياء عليهم. وثمة 11 راشدا مثلا لديهم سوابق اجرامية خطيرة عبر ادانتهم بالقتل او باساءة معاملة اطفال او عنف اسري.



وهناك طفل دون الخامسة محتجز منذ اكثر من عام لانه لم يتم تحديد مكان ذويه بحسب دائرة الامن الداخلي. ولآخر قريب مصاب بمرض معد اضافة الى ثالث تم استغلاله جنسيا من قبل قريب.



وقالت السلطات الاميركية انها تبحث عن اوصياء مناسبين للاطفال الذين لا يزالون محتجزين. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر