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وزارة الشؤون تابعت قضية أبو الياس في الدورة والأخير رفض الانتقال الى مركز ايواء
 
 
 
 
 
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١٢ تموز ٢٠١٨
 
أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب بيار بو عاصي في بيان، أنه 'بعد عرض تقرير إخباري على إحدى القنوات الإعلامية عن مسن يدعى أبو الياس يعيش في العراء في محلة الدورة منذ سنوات، توجه فريق من وزارة الشؤون الاجتماعية الى المحلة، حيث تواصل مع أبو الياس وعرض عليه الانتقال إلى مركز إيواء، لكنه رفض ذلك ما حال دون تمكن الفريق من إخراجه من الشارع لأن الأمر يجب أن يتم رضائيا”.

وأشار البيان إلى أن 'جماعة رسالة حياة المتعاقدة مع وزارة الشؤون كانت قد استضافت في وقت سابق ابو الياس، لكنه غادر بعد شهرين ونصف شهر لانه لم ينسجم مع النظام الداخلي للجماعة وعاد الى العراء”.
المصدر : وطنية
 
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