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الخميس في ١٢ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
05:35 م
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نجاد عصام فارس يبلغ الحريري نيته خوض العمل السياسي
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١٢ تموز ٢٠١٨
استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ظهر اليوم في "بيت الوسط" السيد نجاد فارس الذي اوضح انه بحث مع الرئيس الحريري الاوضاع العامة طالبا منه النصيحة والدعم بعد ان قرر خوض العمل السياسي.
واستقبل الرئيس الحريري بروفسور القلب البرازيلي روبرتو خليل ورجل الاعمال البرازيلي من اصل لبناني ناجي نحاس.
والتقى الرئيس الحريري وفدا من شركة"Bollore" الفرنسية المتخصصة بشؤون النقل والطاقة برئاسة سيريل بولوريه وجرى خلال اللقاء عرض للمشاريع التي يمكن للشركة تنفيذها في لبنان.
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