التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني وفدا من نقابة اصحاب المختبرات الطبية في لبنان برئاسة الدكتور كريستيان حداد وعرض معه شؤون القطاع والمشاكل المتفاقمة لاسيما مع تكاثر وجود عدد من المستوصفات التي تجري فحوصات مخبرية من دون استيفاء الشروط المطلوبة للمختبرات، مما يؤثر سلبا على دقة الفحوصات وسلامة المرضى.



وسلم الوفد الوزير حاصباني كتابا بمطالبه وذكر خلاله ان قرارا سابقا سمح للمستوصفات بـ 7 فحوصات بسيطة، متمنيا التشدد بالالتزام بذلك واخضاع تلك المستوصفات لإشراف أخصائي مخبري طبيب أو صيدلي غير متفرغ.



وستعمل وزارة الصحة على تحديث الضوابط المتعلقة بهذا الموضوع كما إعادة تصويب الأمور المتعلقة بتطبيق القانون وسلامة المرضى بالتنسيق مع النقابة.

