الخميس في ١٢ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 05:35 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
حاصباني بحث مع وفد نقابة اصحاب المختبرات الطبية شؤون القطاع
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٢ تموز ٢٠١٨
 
التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني وفدا من نقابة اصحاب المختبرات الطبية في لبنان برئاسة الدكتور كريستيان حداد وعرض معه شؤون القطاع والمشاكل المتفاقمة لاسيما مع تكاثر وجود عدد من المستوصفات التي تجري فحوصات مخبرية من دون استيفاء الشروط المطلوبة للمختبرات، مما يؤثر سلبا على دقة الفحوصات وسلامة المرضى.

وسلم الوفد الوزير حاصباني كتابا بمطالبه وذكر خلاله ان قرارا سابقا سمح للمستوصفات بـ 7 فحوصات بسيطة، متمنيا التشدد بالالتزام بذلك واخضاع تلك المستوصفات لإشراف أخصائي مخبري طبيب أو صيدلي غير متفرغ.

وستعمل وزارة الصحة على تحديث الضوابط المتعلقة بهذا الموضوع كما إعادة تصويب الأمور المتعلقة بتطبيق القانون وسلامة المرضى بالتنسيق مع النقابة.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 