قالت موسكو، اليوم، ان هجمات الرئيس دونالد ترامب على انبوب "نورد ستريم 2" الذي سينقل الغاز من روسيا الى المانيا ترقى الى "منافسة غير نزيهة".



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "قلنا من قبل اننا نعتبر ذلك منافسة غير نزيهة"، مضيفا أنها محاولة لاجبار الاوروبيين على شراء غاز بأسعار أغلى من مصادر اخرى.





