الخميس في ١٢ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 05:45 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الكرملين: هجمات ترامب على انبوب الغاز نورد ستريم 2 منافسة غير نزيهة
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١٢ تموز ٢٠١٨
 
قالت موسكو، اليوم، ان هجمات الرئيس دونالد ترامب على انبوب "نورد ستريم 2" الذي سينقل الغاز من روسيا الى المانيا ترقى الى "منافسة غير نزيهة".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "قلنا من قبل اننا نعتبر ذلك منافسة غير نزيهة"، مضيفا أنها محاولة لاجبار الاوروبيين على شراء غاز بأسعار أغلى من مصادر اخرى.


 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١٢ تموز ٢٠١٨ - الخارجية الأميركية تدعو الحلفاء لقطع التمويل عن ايران »
١٢ تموز ٢٠١٨ - هذا شرط ترمب حتى "يرضى" عن الناتو! »
١٢ تموز ٢٠١٨ - "رسالة نتانياهو "الصاروخية »
١٢ تموز ٢٠١٨ - 200 قتيل جراء الامطار والسيول في اليابان »
١٢ تموز ٢٠١٨ - نتنياهو لبوتين: أبعدوا الإيرانيين ولن نُهدّد الأسد »
١١ تموز ٢٠١٨ - نتنياهو لبوتين: إسرائيل لا تنوي تهديد حكم الأسد بسوريا »
١١ تموز ٢٠١٨ - ترامب يؤكد لماكرون الا قطيعة مع أوروبا »
١١ تموز ٢٠١٨ - أعضاء الناتو يعربون عن قلقهم جراء الاختبارات »