A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أقامت المُؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لـ"بيروت انستيتيوت" الاعلامية راغدة درغام حفلاً تكريمياً لسفير دولة الإمارات حمد الشامسي بحضور نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصباني ووزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الاعلام ملحم الرياشي وحشد من الوزراء والسفراء والنواب والشخصيات الاقتصادية والاعلامية والفكرية والأدبية.



وألقت درغام كلمة تقدير للسفير الشامسي مثمنةً إحتضان أبو ظبي لـ"بيروت انستيتيوت" في قمتها الأولى والثانية.



وبدوره أكد الشامسي على أهمية العلاقة الإماراتية–اللبنانية وعلى سعيه الشخصي لتعميقها وأثنى على مؤسسة "بيروت انستيتيوت" ونتائج قمتيها في أبو ظبي.



وحضر الحفل الذي أقيم في منزل درغام الى حاصباني والمشنوق والرياشي، كلاً من: سفير مصر في لبنان نزيه النجاري، النائب والوزير السابق وائل أبو فاعور، النائب والوزير السابق الياس بو صعب، النائب والوزير السابق ياسين جابر، نائبة رئيس مؤسسة الوليد للإنسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة، النائب الان عون، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، النائب ديما جمالي، النائب ميشال معوض، الوزير السابق سليم الصايغ، النائب السابق مصباح الأحدب، مدير الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، الإعلامي مارسيل غانم، مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" لور سليمان، رئيسة تحرير "النهار" نايلة تويني، السفير السعودي السابق لدى النروج عبدالرحمن جعيد، صاحب شركة «كوانتوم» إيلي خوري، الاعلامي مالك مكتبي وعضو مجلس الإستشاري في "بيروت انستيتيوت" ميراي ابي بصر، وحضرت حفل الإستقبال الأولى السابقة منى الهراوي وناشرة مجلة الحوادث السابقة أمية اللوزي. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر