أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو أحرزوا "تقدما هائلا" في شأن الإنفاق العسكري للحلف.



وفي مؤتمر صحافي عقده خصيصاً للتحدث عن هذا الموضوع قال ترمب: "أعلمت الزعماء في الناتو بأنني لن أكون راضياً إن لم يزيدوا إنفاقهم"، إلا أنه أضاف: "أنا أؤمن بالحلف الأطلسي" رغم الانتقادات.



وأتى مؤتمر ترمب الصحافي بعد جلسة طارئة لحلف #الأطلسي تناولت طلب الرئيس الأميركي من حلفائه زيادة مساهماتهم في هذا الإنفاق العكسري.



وقد وجِّهت الدعوة إلى أعضاء حلف شمال #الأطلسي الـ29 الخميس لعقد اجتماع طارئ في بروكسل ومناقشة زيادة الإنفاق العسكري داخل الحلف.



وقال مصدر دبلوماسي، إن الرئيس الأميركي "استغل الوقت المعطى له لإلقاء كلمته (في اجتماع الناتو) للعودة إلى موضوع الإنفاق العسكري"، مضيفاً أن الأمين العام للحلف ينس ستولنبرغ "دعا بالتالي إلى اجتماع".