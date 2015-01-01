أفادت وثيقة أن بنك "ميتسوبيشي يو.إف.جيه"، أكبر بنوك اليابان، سيوقف كل المعاملات ذات الصلة بإيران، التزاما بالعقوبات الأميركية المعاد فرضها على طهران، بعد تعليقها بموجب اتفاق 2015 النووي.



وتفيد الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز" أن البنك أخطر عملاءه في اليابان بالقرار الذي يرجع إلى حظر المعاملات مع المؤسسات المالية الإيرانية بعد فترة "تصفية أعمال" مدتها 180 يوما، تنتهي في الرابع من شهر نوفمبر القادم.



أضافت الوثيقة أن البنك قد يراجع سياسته في حالة تقديم الولايات المتحدة مزيدا من الخطوط الإرشادية لاحقا.