غرد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي قائلا "الى وليد مجددا: إن ضمانة إستكمال مصالحة الجبل وترسيخها تجدها في لبنان وفي القصر الجمهوري وليس في أي مكان آخر، ويشاركك فيها حكما رئيس التكتل الوطني والمسيحي الاقوى، فإعرف كيف تشبك الايدي".