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جريصاتي: الى وليد مجددا...
 
 
 
 
 
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١٢ تموز ٢٠١٨
 
غرد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي قائلا "الى وليد مجددا: إن ضمانة إستكمال مصالحة الجبل وترسيخها تجدها في لبنان وفي القصر الجمهوري وليس في أي مكان آخر، ويشاركك فيها حكما رئيس التكتل الوطني والمسيحي الاقوى، فإعرف كيف تشبك الايدي".
المصدر : lbc
 
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