الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الحريري: أي زعزعة للاقتصاد النقدي سيكون له تداعيات خطيرة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رأى الرئيس المكلف سعد الحريري، في افتتاح الدورة ال 25 للمنتدى الاقتصادي العربي، ان المصاعب التي تمر بها المنطقة وتداعيات الحروب على أوضاعنا الإقتصادية والإجتماعية ونتائج النزوح وتراجع النشاط السياحي والآثار السلبية على معدلات النمو، هذه اللوحة السريعة تطرح علينا مسؤولية التعاون لإعداد الحلول وتفعيل الإقتصاد العربي.



اضاف :”السؤال الأساس الذي يطرح نفسه اليوم كيف يمكن ان نحقق التعاون الإقتصادي، والتحدي الأول رفع النمو أما الثاني فجعل هذا النمو مستداما”.



واشار الى ان 'أي زعزعة للاقتصاد النقدي والمالي في بلداننا سيكون له تداعيات خطيرة وكبيرة وفي لبنان وضعنا خارطة طريق لتقوية النمو وعرضناها في 'سيدر”.



وتابع: 'مقتنعون بأن القطاع الخاص له دور وازن وأساسي في تنفيذ خارطة الطريق في لبنان.



وقال الحريري: 'نواجه في لبنان تحديات إقتصادية وإجتماعية كبيرة بعضها تفاقم مع السنين وبعضها إستجد بسبب النزوح السوري وهذه التحديات ستتفاقم أكثر إذا ما لم نحسن التصرف ويجب اليوم أن نتعاون لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن ونحن أمام خيارين فإما نستسلم للواقع الحالي أو نعمل على إزدهار لبنان”.



وختم قائلا: 'نتوق لمرحلة من الإستقرار مع الدول العربية وأتمنى للمنتدى النجاح”.



سلامة: الليرة ثابتة



بدوره، اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال افتتاح الدورة ال 25 للمنتدى الاقتصادي العربي، برعاية الرئيس المكلف سعد الحريري، 'ان لبنان حافظ على استقرار عمولته تجاه الدولار الاميركي والليرة ثابتة”، لافتا الى انه على 'الحكومة الجديدة ان تكون اولويتها تنفيذ قرارات مؤتمر سادر والاصلاحات.



وقال سلامة: 'مصرف لبنان يلتقي مع صندوق النقد الدولي على ضرورة تخفيض العجز مقارنة مع الناتج المحلي”. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر