أكدت معلومات للـ LBCI أن القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري عائد إلى بيروت في الساعات المقبلة، وعلقت مصادر سعودية على الأنباء المتداولة عن اختفائه من لبنان بالقول: "إنه الظهور بعد الغيبة الصغرى