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كيف علقت مصادر سعودية على أنباء اختفاء البخاري من لبنان؟
 
 
 
 
 
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١٢ تموز ٢٠١٨
 
أكدت معلومات للـ LBCI أن القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري عائد إلى بيروت في الساعات المقبلة، وعلقت مصادر سعودية على الأنباء المتداولة عن اختفائه من لبنان بالقول: "إنه الظهور بعد الغيبة الصغرى
المصدر : lbc
 
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