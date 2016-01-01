أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الجيش التركي قد يندرج تحت سلطة وزارة الدفاع ، وذلك بعد يومين من تعيينه رئيس الأركان التركي السابق خلوصي أكار وزيرا للدفاع.



وذكرت قناة تلفزيونية خاصة، أن أردوغان أدلى بهذا التصريح للصحافيين المسافرين معه على طائرته إلى بروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي.



وبعد الانقلاب الفاشل صيف 2016، شنت السلطات حملة تطهير واسعة أوقفت خلالها أكثر من 77 ألف شخص، وأقيل فيها أكثر من 140 ألفا، بتهمة تأييد الداعية المعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، وأوقفت السلطات مئات العسكريين منهم، من كان لا يزال في الخدمة العسكرية