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أبي خليل: "لو يريّح جنبلاط البلد منه ومن حقده"
 
 
 
 
 
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١٢ تموز ٢٠١٨
 
غرّد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل عبر حسابه على تويتر : "لو يهتم جنبلاط بحاله وبحزبه، ويترك هالبلد للأوادم ومنهم ابنه، ويريّح البلد منه ومن حقده "بيكون احسن
المصدر : lbc
 
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