غرّد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل عبر حسابه على تويتر : "لو يهتم جنبلاط بحاله وبحزبه، ويترك هالبلد للأوادم ومنهم ابنه، ويريّح البلد منه ومن حقده "بيكون احسن