A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أشارت صحيفة "المستقبل" إلى أن الرئيس سعد الحريري نجح منذ عودته إلى بيروت في وضع عُقد التأليف "على نار حامية" تمهيداً لتدوير زواياها الحادة.



فاتجهت الأنظار أمس إلى "بيت الوسط" لتلمّس نتائج مساعي الرئيس الحريري لتقريب المسافات المتباعدة على خارطة التشكيلة الحكومية المرتقبة.



وسيستكمل الحريري مشاوراته خلال الساعات المقبلة مع باقي القوى السياسية حسبما أكدت مصادر مطلعة على حراك التأليف لـ"المستقبل"، وصولاً إلى تتويج هذه المشاورات بزيارته قصر بعبدا لإطلاع رئيس الجمهورية ميشال عون على حصيلتها.



وعن زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد حنبلاط لـ"بيت الوسط" أوضحت مصادر "المستقبل" أنّ "الرئيس الحريري استمع إلى وجهة نظره حيال مختلف التحديات لا سيما منها الاقتصادية، كما عبّر عنها في مؤتمره الصحافي بعد اللقاء، بينما في الملف الحكومي جدد رئيس "الاشتراكي" إصراره خلال اللقاء على موقفه المعروف" لجهة تمسكه بتمثيل "اللقاء الديموقراطي" بثلاثة وزراء دروز في الحكومة العتيدة، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ "جنبلاط تطرق لزيارته الأخيرة إلى قصر بعبدا فأطلع الحريري على أجواء اجتماعه بعون مشيداً بفحوى هذا الاجتماع وبالروحية التي سادت خلاله".علماً أنّ زعيم المختارة لفت إثر لقاء "بيت الوسط" إلى أنّه حين طلب منه رئيس الجمهورية "إمكان تغيير الموازين في ما يتعلق بالحصة الدرزية"، أجابه "إسمح لي فخامة الرئيس، في الماضي كانت هناك تسويات والآن لا أستطيع أن أقيم تسويات".

المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر