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نتنياهو لبوتين: إسرائيل لا تنوي تهديد حكم الأسد بسوريا
 
 
 
 
 
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١١ تموز ٢٠١٨
 
قال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو أخبر بوتين أن إسرائيل لا تنوي تهديد حكم الأسد في سوريا.

كما قال المسؤول الإسرائيلي أن نتنياهو طالب بوتن بالعمل على إخراج القوات الإيرانية في سوريا.
 
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