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روكز: الجميع يتحمل مسؤولية تاخير تشكيل الحكومة
 
 
 
 
 
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١١ تموز ٢٠١٨
 
اشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​شامل روكز​ الى انه "عندما تم توقيع اتفاق ​معراب​ كنت لا ازال في ​المؤسسة العسكرية​ وعندما تركت المؤسسة قلت ان هذا التفاهم غير مريح في الشكل لانه كان اشبه بمهرجان وليس اتفاق وجداني "، معتبرا انه " في مضمون الإتفاق كان سريا يعني أن هناك مشكلة في الثقة"

وفي حديث تلفزيوني اكد روكز ان "الاتفاق السري سقط كان يجب ان يعتمد معايير الكفاءة وليس ​المحاصصة​"، معولا على مبادرة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ و​بكركي​ لإعادة رأب الصدع المسيحي، مؤكدا ان "الجميع يتحمل مسؤولية تاخير ​تشكيل الحكومة​".
 
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