اشار عضو تكتل لبنان القوي النائب شامل روكز الى انه "عندما تم توقيع اتفاق معراب كنت لا ازال في المؤسسة العسكرية وعندما تركت المؤسسة قلت ان هذا التفاهم غير مريح في الشكل لانه كان اشبه بمهرجان وليس اتفاق وجداني "، معتبرا انه " في مضمون الإتفاق كان سريا يعني أن هناك مشكلة في الثقة"
وفي حديث تلفزيوني اكد روكز ان "الاتفاق السري سقط كان يجب ان يعتمد معايير الكفاءة وليس المحاصصة"، معولا على مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون وبكركي لإعادة رأب الصدع المسيحي، مؤكدا ان "الجميع يتحمل مسؤولية تاخير تشكيل الحكومة".