اشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​شامل روكز​ الى انه "عندما تم توقيع اتفاق ​معراب​ كنت لا ازال في ​المؤسسة العسكرية​ وعندما تركت المؤسسة قلت ان هذا التفاهم غير مريح في الشكل لانه كان اشبه بمهرجان وليس اتفاق وجداني "، معتبرا انه " في مضمون الإتفاق كان سريا يعني أن هناك مشكلة في الثقة"



وفي حديث تلفزيوني اكد روكز ان "الاتفاق السري سقط كان يجب ان يعتمد معايير الكفاءة وليس ​المحاصصة​"، معولا على مبادرة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ و​بكركي​ لإعادة رأب الصدع المسيحي، مؤكدا ان "الجميع يتحمل مسؤولية تاخير ​تشكيل الحكومة​".