اكد دونالد ترامب خلال لقاء مع ايمانويل ماكرون انه "لم تكن هناك يوما قطيعة" بين الولايات المتحدة واوروبا رغم التوترات خلال قمة الحلف الاطلسي في بروكسل بحسب الاليزيه.



وخلال اللقاء الذي دام اربعين دقيقة مع ماكرون في مقر الحلف ذكر ترامب "بتمسكه الشحصي باوروبا" و"بعث رسائل ايجابية وبناءة عن اوروبا" كما قالت الرئاسة الفرنسية في ختام الاجتماع.



واضافت انه بالنسبة لترامب "لم تقطع العلاقات بين الولايات المتحدة واوروبا".



ولدى بدء اللقاء صرح ترامب للصحافيين انه يقيم "علاقة ممتازة" مع ماكرون الذي "يقوم بعمل مميز".