رائد خوري ردّاً على جنبلاط: ما عم بفهم يا بيك ليه مُصِرّ على مليون ونصف نازح سوري يغرّقوا اقتصادنا؟ أي بلد بالعالم ٤٠٪ من سكانه نازحين وواقف على اجريه؟ ارجع للبنانيّتك يا بيك...