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رائد خوري ردّاً على جنبلاط: ارجع للبنانيّتك يا بيك...
 
 
 
 
 
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١١ تموز ٢٠١٨
 
رائد خوري ردّاً على جنبلاط: ما عم بفهم يا بيك ليه مُصِرّ على مليون ونصف نازح سوري يغرّقوا اقتصادنا؟ أي بلد بالعالم ٤٠٪ من سكانه نازحين وواقف على اجريه؟ ارجع للبنانيّتك يا بيك...
 
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