أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان إسرائيل ستتصدى لكل المحاولات الرامية لانتهاك حدودها بما في ذلك من الجو أو البر، وجاء ذلك أثناء اجتماع نتنياهو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.



واوضح نتنياهو أن اجتماعهما سيركز على ما يجري في سوريا وإيران.