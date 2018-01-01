الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد إنجاز عملية استبدال السندات بين وزارة المال ومصرف لبنان A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أفاد مصرف لبنان في بيان، أن "وزارة المال، استكملت في إطار القوانين المتاحة والتفويض اللازم، عملية استبدال لسندات خزينة بالليرة اللبنانية يحملها مصرف لبنان، بسندات خزينة بالدولار الأميركي (Eurobonds) بقيمة أصول 5.5 مليارات دولار.



وبهذا تكون وزارة المال قد أمّنت كل حاجاتها لإعادة تمويل الإستحقاقات بالعملة الأجنبية ولخدمة الدين العام بالعملة الأجنبية حتى آخر عام 2018. في المقابل، ساهمت هذه العملية في تعزيز احتياطي مصرف لبنان بالدولار الأميركي.



وكجزء من الإتفاق، سيكتتب مصرف لبنان بالقيمة ذاتها في سندات خزينة بالليرة اللبنانية التي تصدرها وزارة المال، أي 8,250 مليار ليرة، لآجال تتراوح بين 3 و10 سنوات بفائدة %1 مما يوفر خدمة دين على الخزينة بإجمالي مبلغ صافي حوالي 1.4 مليار دولار أميركي على مدى فترة الاستحقاق.



توزعت سندات اليوروبوندز الجديدة على 4 شرائح، إثنان منهما يحملهما مصرف لبنان كنتيجة لإصدار تشرين الثاني 2017 (2028 و2031) وشريحتان جدد (2033 و2034). توزعت الشرائح على النحو الآتي:



(أ) مليار دولار إضافي على استحقاق آذار 2028 بعائد 8.00%، (ب) مليار وخمسمائة مليون دولار إضافي على استحقاق تشرين الثاني 2031 بعائد 8.10%، (ج) مليار وخمسمائة مليون دولار يستحق في أيار 2033 بعائد 8.20%، (د) ومليار وخمسمائة مليون دولار يستحق في أيار 2034 بعائد 8.25%.



يشكل هذا الإصدار أول إصدار يوروبوند للجمهورية اللبنانية في عام 2018، وتتطلع وزارة المالية إلى وقت مناسب في الأسواق الناشئة لإصدار آخر، يسوق له بالأسواق العالمية في أواخر هذه السنة أو أوائل عام 2019، كجزء من استراتجية وزارة المالية المستدامة والمستمرة في إدارة الدين العام". المصدر : الجمهورية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر