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الجمعة في ١٨ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
09:48 م
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أسعار الذهب تهبط.. والسبب ايطاليا
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١٨ ايار ٢٠١٨
تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة تحت وطأة ارتفاع الدولار لكن بعض المتعاملين أشاروا إلى بوادر انتعاش.
ويتجه المعدن صوب أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل ديسمبر كانون الأول.
وقال جيانكلاوديو توريليتسي المدير لدى تي-كوموديتي الاستشارية في ميلانو ”هناك عوامل عديدة تشير إلى تحول صعودي في المعادن النفيسة، ولذا نستغل هذا الضعف كفرصة للشراء.'
وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر يوم الجمعة مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية أعلى مستوياتها في نحو سبع سنوات.
وفقدت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية ليبلغ السعر 16.39 دولار للأوقية.
وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 975.72 دولار في حين هبط البلاتين 0.7 بالمئة إلى 882.49 دولار للأوقية بعد أن سجل أقل سعر في خمسة أشهر عند 879 دولارا يوم الخميس.
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