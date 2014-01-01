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إنخفاض الأسهم الأوروبية
 
 
 
 
 
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١٨ ايار ٢٠١٨
 
تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة لكنها تتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي مدعومة بموجة صعود في nشركات الطاقة وانخفاض اليورو مما ساعد المستثمرين على تجاهل المخاوف من المخاطر السياسية في إيطاليا.

وواصلت نتائج الشركات توجيه تحركات بعض الأسهم.

وانخفض سهم ريشمونت 7.7 بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة المنتجات الفاخرة عن صافي ربح دون التوقعات في حين دفع تقرير قوي من يوبي-سوفت أسهم شركة ألعاب الفيديو الفرنسية لتسجيل مستوى قياسي مرتفع.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة لكنه ظل قرب أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر وبمكاسب 0.7 بالمئة للأسبوع بأكمله في حين انخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة بعد إغلاق قياسي أمس الخميس.

وتراجع المؤشر ميب الإيطالي 0.2 بالمئة ليتجه صوب تكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي وسط قلق المستثمرين من أن اتفاقا لتشكيل حكومة بين حزبين مناوئين للمؤسسات قد يقلل الانضباط المالي في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

وهبط سهم إينل 0.6 بالمئة بعد أن رفع جولدمان ساكس اسم شركة المرافق الإيطالية التي تسيطر عليها الدولة من قائمته للأسهم المفضلة قائلا إن خطط سياسة الطاقة لحزبي 5-نجوم والرابطة قد تنال من الأسعار.
المصدر : mtv
 
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