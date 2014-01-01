الخميس في ١٧ ايار ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 09:07 م
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مستويات مرتفعة جديدة للنفط
 
 
 
 
 
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١٧ ايار ٢٠١٨
 
قفزت أسعار النفط أثناء التعاملات يوم الخميس إلى مستويات فوق 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 بفعل المخاوف من أن صادرات الخام الإيرانية قد تهبط بسبب إعادة فرض عقوبات أمريكية، وهو ما سيقلص المعروض في سوق شحيحة بالفعل.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.4 بالمئة إلى 80.39 دولار للبرميل.

وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أيضا أعلى مستوى لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 عند 72.30 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع قليلا إلى 71.86 دولار بحلول الساعة 1545 بتوقيت جرينتش.
 
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