A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال وقع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران اتفاقية موقتة حول إنشاء منطقة تجارة حرة بين الطرفين، وذلك خلال منتدى أستانا الاقتصادي، الذي يعقد في العاصمة الكازاخستانية.



وقال رئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية التابعة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي تيغران سركسيان: "ينص الاتفاق الموقت على آلية فعالة لحل النزاعات، بما في ذلك التحكيم. يتم تحديد المحكمين من قبل الأطراف، بما في ذلك الاتفاق على مكان التحكيم. أيضا، يتم إنشاء لجنة مشتركة على مستوى كبار المسؤولين من الطرفين، وينص على إقامة حوار الأعمال".



وأضاف سركسيان بأنه يتم إبرام الاتفاق الموقت لمدة 3 سنوات، وخلال هذه الفترة يجب أن يتوصل الطرفان إلى صيغة اتفاقية كاملة بشأن منطقة التجارة الحرة. وتابع: "مفاوضونا يحددون على الفور مهمة للمستقبل لمدة 3 سنوات من أجل التوصل إلى صيغة اتفاقية كاملة بشأن منطقة التجارة الحرة".



وتمثل الوثيقة، التي تم توقيعها خلال "منتدى أستانا الاقتصادي"، المرحلة الأولى حول تشكيل منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران.



وتنص الاتفاقية على تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات بالنسبة لمجموعة كبيرة من السلع، وسيؤدي تطبيقها إلى زيادة حجم التجارة المتبادلة بشكل ملحوظ، والتي بلغت خلال العام الماضي 2.7 مليار دولار. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر